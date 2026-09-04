Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Ercan Havalimanı gelen yolcu terminalinin ön kısmında meydana geldi.

Gümrük memurları tarafından gerçekleştirilen denetimde, ülkeye giriş yapan Ş.A. (E-49), T.B. (E-47) ve D.B. (E-44)’nin tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif sayıda cinsel gücü artırıcı ilaç, mesir macunu, araba yedek parçaları, bilgisayar parçası, telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubuğu ve çeşitli kargo malzemeleri tespit edildi.

Söz konusu ürünler ekipler tarafından emare olarak alınırken, üç şahıs gümrüksüz mal tasarrufu ile İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket kapsamında tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.