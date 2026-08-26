Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Zafer Yıldız, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, zanlı T.E.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.16 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada Narkotik Dedektör Köpeği Lokum’un tepki verdiğini belirtti.

Bunun üzerine zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

İtiraf içerikli ifade verdi

Polis, olayın ardından zanlıdan izahat istendiğinde itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ele geçirilen emarenin analize gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonucu bulunduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı T.E.’nin soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.