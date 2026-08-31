Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız, zanlı T.E.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.16 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada Narkotik Detektör Köpeği Lokum’un tepki verdiğini söyledi.

Polis, Türkiye’de sakin zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde, tasarrufunda yaklaşık 486 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve T.E.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın ardından zanlıdan izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde emarenin analize gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkeye turist olarak geldiğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı T.E.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.