Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı.

Polis, zanlı Ali İnal’ın Polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.01.2023 tarihinde saat 17:35 raddelerinde Ercan Havalimanında X-ray cihazının bulunduğu yerde Türkiye Ankara'da sakin zanlının (E- 46) nefesinde 97 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada orada görevli polis memuru Tezel Yıldıran’ın kendisini elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması ve gümrüğe teslim etmesi konusunda uyarması üzerine zanlının yüksek bir sesle bağırıp çağırıp el kol hareketleri yaparak "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem sigaralarımı vermem" deyip uygunsuz tavır harekette bulunup rahatsızlık yaptığı esnada Polis çavuşu M.Ç., PM A.B. ve PM A.R.U.’nun gelip kendisine Ercan Güvenlik Karakoluna gelmesini söylemeleri üzerine "Beni bir yere götüremezsiniz" kendisini yerlere atması üzerine adı edileni yerden kaldırmaya çalışan Polis çavuşu M.Ç’yi iki eli ile yüzünü çizip her iki eli ile ayaklarından çekerek yüz üstü yere düşürmek suretiyle sol el baş parmağının ezilmesine neden olarak darp edip polisi görevinden men ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Ali İnal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının turist statüsünde KKTC'de bulunduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.