Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapacak bir kişinin bavulunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulunurken, Girne’de düzenlenen operasyonda iki kişinin tasarrufunda uyuşturucu içerdiğine inanılan sarma sigaralar ele geçirildi.

Bavulunda uyuşturucu ve öğütücü bulundu

20 Ekim 2026 tarihinde saat 15.45 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan U.C.Y.’ye (E-27) ait bavulda görevli polis memuru tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet öğütücü tespit edildi.

Bulunan maddeler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Girne’de iki kişi tutuklandı

Aynı gün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Ç. (E-35) ve O.T.’nin (E-35) tasarruflarında, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet sarma sigara bulundu.

Söz konusu sigaralar emare olarak alınırken, iki şahıs tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.