Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, soruşturmanın bulgularını aktardı.

Polis, A.E.’nin 8 Eylül 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, Pamir isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arandığını belirtti.

Zanlının çantasında yapılan kontrolde, içerisinde tütünle karışık 544 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara tespit edilerek emare alındı.

Polis, zanlının kendisinden izahat istendiğinde söz konusu maddeyi Almanya’da reçeteli olarak kullandığını söylediğini aktardı.

A.E.’nin tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis ayrıca A.E.’nin Alman vatandaşı olduğunu, KKTC’ye turist olarak geldiğini ve ülkeyle herhangi bir bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.E.’nin 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.