Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Berkay Sürmelioğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 2 Eylül 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde, Antalya-Ercan seferiyle KKTC’ye ilk kez giriş yapmak isteyen ve Afyonkarahisar’da sakin zanlı A.C.’nin sorgulandığı sırada şüpheli hareketlerde bulunduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE ŞORTUN CEBİNDE BULUNDU

Polis, zanlının şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, zanlıya ait siyah renkli valizin içerisinde bulunan mavi deniz şortunun sağ cebinde, naylona sarılı şekilde muhafaza edilen ve uyuşturucu olduğuna inanılan toz maddenin tespit edilerek emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ise analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na teslim edildiğini kaydetti.

SORUŞTURMA YENİ BAŞLADI

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, temin edilmesi gereken raporların bulunduğunu ifade ederek zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.C.’nin bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.