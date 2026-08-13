Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk başkanlığında Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Ercan Güvenlik Amiri Polis Müdürü Erkan Demirdağ, T&T Airport yetkilileri ve ilgili dairelerden uzmanlar katıldı.

SINIRLI SAYIDA ARAÇ TERMİNAL ÖNÜNDE BEKLEYEBİLECEK

Alınan kararlara göre, Gelen Yolcu Terminali önünde sürekli bekleyen taksi ve otobüsler de dahil olmak üzere tüm turistik araçlar için otopark içerisinde özel bir bekleme alanı oluşturulacak.

Öztürk, Gelen Yolcu Terminali çıkışında aynı anda 5 taksi ve 5 otobüsün bekleyebileceğini, talep olması halinde ise araçların telsiz aracılığıyla otoparktan terminal önüne çağrılabileceğini belirtti.

Gelen Yolcu Terminali önündeki servis yolunun otoparka çıkması ve ekstra yoğunluğa neden olması nedeniyle, otoparkın çıkış kapısının yerinin değiştirilmesi de toplantıda karara bağlandı. Buna göre, otoparkın giriş ve çıkış kapılarının yerleri değiştirilecek. Otopark çıkışı, araçların doğrudan havalimanının ana çıkış kapısına yönlendirilmesini sağlayacak şekilde otoparkın doğu kısmına taşınacak.

OTOPARKTA İLK BİR SAAT 50 TL

Havalimanından yakınlarını özel araçlarıyla almak isteyen vatandaşlar için otopark kullanım ücreti de belirlendi. Buna göre, otoparkta ilk bir saatlik ücret 50 TL olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, “Ercan Havalimanı gibi modern bir binada, vatandaşların stres altında sıkıntılı saatler yaşamasına neden olan trafik karmaşası kabul edilebilir bir durum değildi. Bu nedenle mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin havalimanından gidecekleri yerlere güvenli ve düzenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bu kararlara katkı koyan tüm paydaşlara, özellikle sivil araçların otoparkı kullanabilmesi için uygun şartların oluşmasını sağlayan otopark işletmecilerine ve Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanına teşekkür ederiz” dedi.

PARK İHLALİ HALİNDE CEZA KESİLECEK, ARAÇ ÇEKİLECEK

Öztürk, Ercan Havalimanı’ndan yolcu karşılamak isteyen vatandaşlar için gerekli kolaylığın sağlandığını, uygulamanın başlamasıyla da vatandaşların havalimanı içerisindeki trafik kurallarına uymalarını istedi.

“Gelen Yolcu Terminali’ne giden güzergâh üzerinde bundan böyle bekleme yapılmayacak. Böylelikle herhangi bir sıkışıklık veya kaosun oluşmasının önüne geçilecek” diyen Öztürk, kurallara uymayarak araçlarını park edilmemesi gereken yerlere bırakanlara Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi zabıtaları tarafından gerekli cezaların kesileceğini ve araçların çekileceğini kaydetti.