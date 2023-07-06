Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde bugün yaptığı eyleme işaret etti, “Konuşmalarda bağırma, çağırma, hakaret, iftira ne ararsanız bulabilirsiniz...” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın açıklamalarına dikkat çeken Erden, şöyle devam etti:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim, Sayın Hayvancılar Birliği Başkanı bizim iş ortağımızdır, kendisini sever sayarız. Bizler asla kendisine hakaret etmeyiz, iftira atmayız... Sayın Başkan, 3,5 milyon lira hayvancıların parasını kim yedi diyor! Efendim cevap şu; kendi zatı alilerinin de imzası bulunan bir Borsa Tüzüğü var. Bu tüzüğe göre, borsaya koyulan bir miktar süt için imalatçılar geçerli çiğ süt piyasa fiyatının yüzde 10'u kadar düşük fiyat atabilir diyor. Yani, taban fiyat 13 lira ise bunun yüzde 10 eksiği 11,70 lira teklif atılabilir. Herkes bu teklifi vermekte özgürdür çünkü bu yasanın imalatçılara verdiği haktır. Burada ne haksızlık ne iftira attığı gibi hırsızlık vardır.”

“YANİ ASLINDA BEN HALK ADINA TETİKÇİLİK YAPIYORUM BUNU ŞEREFLE KABUL EDERİM”

Erden, “Sayın Başkan, beni birilerinin tetikçisi olmakla suçluyor! Değerli arkadaşlar, beni takip eden herkesin gayet iyi bileceği şekilde aylardır sosyal medyada, basında sürekli vurguladığım tek bir konu var. Diyorum ki; ‘Tarım Bakanlığı hayvancıları desteklemeli.’ Onların arpasını, balasını diğer girdilerini sübvanse etmeli ki, çiğ süt zamlanmasın halk pahalılığa karşı ezilmesin. Yani aslında ben halk adına tetikçilik yapıyorum bunu şerefle kabul ederim” ifadelerini kullandı.

“HAYVANCILAR VE İMALAT SANAYİCİLERİ DÜŞMAN DEĞİL”

Erden, açıklamasını şöyle devam etti:

“Bugünkü eylemde de Sn. Başkan aynı bu şekilde Tarım Bakanlığından taleplerde bulundu. Yani aslında benim söylediklerimi teyit etmiş oldu ama farkında değil... Netice itibarıyla, hayvancılar ve imalat sanayicileri düşman değil aksine birbirine tam bağımlı iki sektör paydaşıdır. Dolayısıyla İmalatçılara, kasaplara, restorancılara, yemcilere hakaretler yağdırarak değil doğru zeminde diyalog kurarak sektörü yönetmeliyiz.”