İplik Pazarı'nda bulunan ve LTB Belediye Meclisi kararıyla Erdinç Gündüz'ün adının verildiği Erdinç Gündüz Meydanı'nda düzenlenen gecede, sanatçının anısı sevilen şarkılarıyla yaşatıldı. Geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Belediye Meclis üyeleri ve Erdinç Gündüz’ün eşi Melek Gündüz de katıldı.

Gazete,radyo ve televizyon sektöründe büyük hizmetleri olan, araştırmacı yazarlık kimliğiyle de ülkemiz yazın dünyasına önemli eserler bırakan Erdinç Gündüz’ün anısına düzenlenen gecede müzisyen olan oğlu Arda Gündüz’ün yanı sıra Ezgi Akgürgen, Hüseyin Kasap, Muhittin Yangın, Murat Mermer ve Yıltan Taşçı sahne alarak Erdinç Gündüz ve Sıla-4'ün hafızalara kazınan eserlerini seslendirdiler.

Harmancı: “Erdinç abimizin hatıraları bu meydanda yaşayacak.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada Belediye Meclisi olarak oy birliğiyle aldıkları kararla Erdinç Gündüz’ün adını Surlariçi’nde İplik Pazarı’nın olduğu meydana verdiklerini belirtti. Çok değerli bir kişilik ve sanatçı kimliğine sahip Erdinç abimizin hatıralarının bu meydanda hep yaşayacağını ifade eden Harmancı, hayatını kaybeden Erdinç Gündüz, Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu ile grubun yaşayan tek üyesi Ferahzad Gürsoy’dan oluşan Sıla-4 grubunun adını da yaşatmak istediklerini kaydederek gecede sahne alan tüm değerli müzisyenlere de teşekkür etti.