Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda Aile Koruma Kalkanı Programı'na ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz.

"BAY BAY KEMAL YALANLARLA KADINLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Aile bizim kutsalımız. Anayasal değişiklik yapacak kadar sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. LGBT gibi sapkın akımların varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Aile yapımızı, kadınları ve çocukları koruyacağız. Bay bay Kemal yalanlarla kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatlarındaki kadınların haklarını savunmakla başlayabilir. Şu an kaç kadın milletvekili var?