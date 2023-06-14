Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından da Azerbaycan'a gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme öncesi CNN TÜRK’e konuştu.
Erdoğan, Azerbaycan’da KKTC’nin tanınmasına ilişkin önemli bir mesaj verdi. İlk ziyaretini, KKTC’ye yapmasının nedeninin tanınmasına yönelik yapıldığına dair gelen yorumları değerlendiren Erdoğan, "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.