Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

AK PARTİLİ TAŞ'IN AİLESİNE TAZİYE

Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.