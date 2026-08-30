Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini belirtti.

"Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşada, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.