Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken İstanbul Üsküdar Kısıklı'da toplanan vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''Biz İstanbul'u çok seviyoruz, İstanbul aşığıyız. İstanbul ile yola çıktık İstanbul ile yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı, Üsküdar İstanbul bir başka. Cumhurbaşkanlığı seçim,inin ikinci turunu tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

''TÜM VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Sandık başına giderek iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Kampanya ekibimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında ikinci tura göre yüksek oy oranları ile sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

''GÜVENİNİZE LAYIK OLACAĞIZ''

İnşallah sizlerin güvenine 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız dedik. Bu sevda burada bitmez dedik. Şimdi bak bay bay Kemal diyorlar. Bay bay Bay Kemal.

''BUGÜN KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR''

Bir hesap yapıyorum (Kılıçdaroğlu) 'hesap uzmanıyım' diyordu ya 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı 2023'te 169. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. Ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştim. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık ama beraberce açtık.

''ÖNÜMÜZDE 2024 YEREL SEÇİMİ VAR''

Önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız. Emniyetten Kısıklı Meydanı'nda ne kadar vatandaşımız var dedim. Rakam 55 bin.

''HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ''

Seçim sonuçları birkez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. Şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar ve diyorlar ki gerekirse ilan edin davet edin hemen şimdi de geliriz. Bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de Katar arıyor. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillerle herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz.

''CHP, HDP, İYİ PARTİ LGBT'Cİ''

Bu CHP, HDP, İYİ Parti o yanındaki bazı ufaklıklar var LGBT'ci midir? AK Parti'ye, MHP'ye Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine LBGT sızabilir mi? Bizde aile kutsaldır aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak haramdır. Buna kimse tevessül edemez ümüğünü sıkarız.

''BALKON KONUŞMASI KÜLLİYE'DE''

Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu feda bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz.

DEPREMZEDELERE TEŞEKKÜR

Bu vesileyle depremzede kardeşlerime 11 vilayette hepsine çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi inşallah 1 yıl içinde de kalıcı konutları halledeceğiz.''