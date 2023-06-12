Anıt Özel Defteri’ne, "Türk Milleti’nin ayrılmaz parçasını teşkil eden Kuzey Kıbrıs halkına da aşkla hizmet ettiklerini" kaydeden Erdoğan, “İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” ifadelerini not etti.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törende, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu da hazır bulundu.



Dev KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının asıldığı Girne Kapısı’nda vatandaşlar Erdoğan’ı görebilmek için güvenlik şeritlerinin arkasında saatlerce bekledi. Sloganlar ve tezahüratlarla karşılanan Erdoğan, tören öncesinde vatandaşları selamladı.

Etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınan Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra vatandaşların yanına giderek selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız.

28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kuzey Kıbrıs Halkı’na da aşkla hizmet ettik.

İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.