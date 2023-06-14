Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerini değerlendirerek, “Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı bir denklemin kalıcı olması mümkün değildir. Son seçimlerin dünyanın dört bir yanında takip edilmesi bunun çok net bir ifadesidir. Yüz milyonlar geleceklerini Türkiye'de görüyor. Dün ve önceki gün yaptığımız ilk yurt dışı ziyaretleriyle bu gerçeğe şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

“KKTC’NİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“KKTC'de kardeşlerimiz bizleri muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastılar” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu zaferin KKTC zaferi olduğunu bizlere gösterdiler. Önümüzdeki döneme dair kırmızı çizgilerimizi biz de uluslararası kamuoyuna gösterdik. KKTC halkıyla omuz omuza mücadelemizi göstereceğiz. Her türlü adımı onlarla birlikte atacağız. KKTC'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

“DEPREMLERİN ARDINDAN AZERBAYCAN'IN DAYANIŞMASINI ASLA UNUTAMAYIZ”

Erdoğan, “Can Azerbaycanla münasebetlerimiz dünyada gıptayla takip ediliyor. Ne vakit ihtiyacımız olsa kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Depremlerin ardından Azerbaycan'ın dayanışmasını asla unutamayız. Kızının çeyizini depremzedelere bağışlayan o yüce gönüllü insanları şükranla yaad edeceğiz. Özellikle İlham kardeşimin desteği kalbimizin baş köşesindedir. İlham Aliyev kardeşimle görüşmelerde ikili gelişmeleri artıracak yeni kararlar aldık. Türkiye-Azerbaycan üniversitesinin kurulmasına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisine dair güçlü duruşumuzu yeniledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yeni kabine üyelerimizin yemin etmesiyle ülkemizin hizmet davasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yürütme organındaki tüm görevleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı devam ettirecek kadroları belirledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihi dönüşümünü tekrar görmüş olduk.

Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da böylece netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa tarih olmuştur. Bunda en büyük pay vatandaşlarımız olmuştur. Artık eski sisteme dönüş önerisini reddetmiştir. Bundan sonra asırlık hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz. Zorlukların üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle içeride ve dışarıda daha kararlı mücadele edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür iddiamızı daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız.

Bugün dünden daha güçlüysek yeni yönetim sistemine borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002'den önce bunun eksikliğini görmüştür. Biz 2002'den itibaren hamlelerimizle bu açığı kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar yeni sistemden rahatsızlıklarını söylüyorlar. Millet oyunu görmüş ve sandıkta son sözünü görmüştür. Muhalefetten de gerçekleri görmesini tavsiye ediyoruz.

MUHALEFETE SEÇİM TEPKİSİ

Muhalefetin seçim atmosferinden hala çıkamadığını görüyoruz. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğratmadıkları kesimi bırakmadılar. Kırsaldaki de şehirdeki de size en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ı depremzedelere, 28 Mayıs'ı da kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Biz bu hakaretleri kabul etmiyoruz. Ülke değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Bu çevrelerin her seçim sonrası seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulması gerekiyor. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verenlerden herkesin uzak durması gerekmektedir. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir zaafımız yoktur. Son 21 yılda olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil bir anayasa olsun istiyoruz. Türkiye artık böyle bir siyasi atmosfere artık kavuşmuştur. Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. Görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız.

Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin ve vizyoner isimlerinden belirledik. Eser ve hizmetlerimizin üzerine yenilerini koymak istedik. Geçen hafta emekli ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi söylemiştik. Bundan sonra da çitçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmak isteyen kim varsa yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkarıyız.

ENGELLİ AYLIKLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Her tarafın içine sinecek bir hayırlı karar alacağız. Memur maaş zamlarıyla ilgili Meclis'te görüşmeler yapacağız.

Kadınlar yeni dönemimizde de her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omzunda yükselecektir. Tayin ettiğimiz hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kime neyi taahhüt ettiysek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Açıkladığımız projelerin zamanında bitirilmesine hassasiyet göstereceğiz. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen hizmet siyasetimize devam ettik.

DEPREM BÖLGESiNE YENi SANAYI ALANLARI

Gözümüz ve kulağımız oradaki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 65 milyar lira nakdi yardım yaptık. Bir an önce yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız. Depremde zarar gören sanayi sitelerinin hasar tespitlerini tamamladık. Ekonominin canlanması amacıyla iş dünyasına desteklerimizi artırdık. Şimdi yeni adım atıyoruz. 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Yeni sanayi alanlarımızın deprem bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."