Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, “Girne'de yaşanan elim kazada 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz halen kayıp durumda. Arama çalışmalarına Türkiye olarak destek veriyoruz. KKTC makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır.” dedi.

Erdoğan, “Aynı şekilde Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle batan gemilerdeki arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Kazazedelerimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.