Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında KKTC'yi "dost ve kardeş" olarak nitelendirerek, Akdeniz'de barış, adalet ve huzurun teminatı olarak gördüğünü vurguladı.

Paylaşımında kahraman şehitlere rahmet, gazilere ise hürmet dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.