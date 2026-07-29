Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye yönelik yeni altyapı projeleri kapsamında denizin altından doğalgaz hattının hayata geçirileceğini açıkladı.

Erdoğan, geçmişte Asrın Projesi ile KKTC'nin su ihtiyacının kalıcı şekilde çözüldüğünü anımsatarak, önümüzdeki dönemde deniz altından doğalgaz hattı başta olmak üzere farklı projelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye; tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi, bugün de, yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde, yükseköğretimde, teknolojide ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri hâline gelmesi, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için iş birliğimizi yıldan yıla güçlendiriyoruz.

Geçmişte Asrın Projesi ile Kıbrıs Türkünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek; önümüzdeki dönemde denizin altından doğalgaz hattı başta olmak üzere, farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."