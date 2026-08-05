Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı istişareler sonucunda hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu" ifadelerini kullandı.

Teklifin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "Bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, kanun teklifinin hazırlanmasına ve sürecin ilerlemesine katkı sağlayanlara da teşekkür ederek, "Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.