Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer insanlardan üstün gören, vicdanı ve ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde "MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu"nda konuştu.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Erdoğan, "Biz şahsen, son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak." dedi.

-"Savaş suçlularının yeri mahkeme"

İsrail'e yönelik tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesaplarını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye cesaret aşıladı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında heyetlerin salonu boşalttığını anımsatan Erdoğan, "Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır." diye konuştu.