Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle;

"Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz, dün itibarıyla inşası başlayan konut ve köyevi sayısı 100 bini buldu.

Deprem bölgesi dışında kalan iller, deprem mağduru kentlerimize düzenli yardım gönderiyor.

Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinciye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz.

Ülkemiz 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferine girdi, sandığın önümüze gelmesine bir aydan az bir zaman kaldı. Seçimler yaklaştıkça birileri ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı.

Terör örgütünün uzantılarıyla işbirliğinden sapkın yapılarla sütre gerisinde yürütülen pazarlıklara kadar her türlü yolu deniyorlar.

Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmak yerine abuk sabuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Onca yıldır yönettikleri belediyelerde yapmadıkları önce söz verip sonra üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getiriyorlar.

Millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Ülkenin geleceğine dair hiçbir ufukları yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyon yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.

Bu yokluklar ittifakında ne var? Bolca anlaşmazlık var. Bir sene boyunca onlarca temas yaptılar. Adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. Aynı masanın etrafına oturmuş 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Makam mevkii dağıtmak dışında bir şey yaptıkları yok. Her partinin genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Utanmadan sıkılmadan israftan bahsediyorlar. İsrafın ta kendisi bu. Bunlar devlet nedir haberi yok. Böyle devlet yönetilir mi?



Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek, terör örgütleriyle omuz omuza yürümek. Terör örgütleriyle elele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katledenler. O Selo denen adam, Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır! O Zaza. Kürtlüğüyle övünüyorlar.

14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin tüm bu yaşananları görmediğini sanıyor. Benim milletim koalisyon dönemlerini çok iyi bilir, bu millet siyasi istikrarsızlığın ne demek olduğunu iyi bilir. Seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Siyasi mevta olacaklar."