Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim yılı heyecanını yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişi ile en gözde kurumlardan Gazi Anadolu Lisesi'nde yaşamaktan memnuniyet duymaktayım.

2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ruhları şad olsun, rabbim mekanlarını cennet eylesin.

Zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı, kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki puanı yüzde 50 oranında arttı.

PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı birilerinin karalamaya önemsizleştirmeye çalıştığını da görüyoruz.

Hayata siyasi bakan bu kompleksli zihniyeti kendileri ile baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz ile iftihar ediyorum. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz.

Öğretmenlerimizin bilgi birikimini öğrencilerine tam ve eksiksiz aktarabilmesi için yapıyoruz. Her şey eğitim ile başlar dedik. Eğitim olmaz ilse diğer her şey yarım kalır dedik. Eğitime ayrılan bütçeyi yüzde 15,33'e çıkardık.

"Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz"

Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bu yatırımlar yarının Türkiye'sini en iyi en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın adil eşit eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuru ile yerine getirebilmeleri içindir. Kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 300 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimiz ile buluşturduk. Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımızı hangi imkanlar ile donattığımızdır. Bunu özellikle küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı dünyada yaşıyoruz. Ayakta kalabilmek için de nitelikli eğitime ihtiyaç var. Yapılması gerekenler bellidir.

Öğrencilerimizin vizyonu zihni olabildiğince açık olacak. Evlatlarımız öncelikle kendi ülkesini kendi milletini iyi tanıyacak. Gönül coğrafyamızı, dünyayı iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.

Ailelerimiz sınav başarısı kadar çocuklarımızın ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Yoksa bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Maarif modelimizde eleştirel düşünebilen, yetkin ve erdemli nesil hedefliyoruz.

Yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları şairleri, bürokratları bu sıralardan çıkacak, Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacak. Asıl mesele bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü imkana sahip olmasıdır. Böyle bir neslin Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacağına inanıyorum.