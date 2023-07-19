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Bengihan: Artışlar daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirdi

Bengihan: Artışlar daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirdi

Lefkoşa’da 17.45'te Atatürk Anıtı’nda ve 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak Erdoğan, anıttaki törende özel defteri imzalaycak, bulvardaki törende konuşma yapacak.

Erdoğan, yeni Ercan Havalimanı terminal binası ve pistinin açılışını yapacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşerek ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacak.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin yarın öğle saatlerinde yeni Ercan'a ilk kez inecek uçakla KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

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