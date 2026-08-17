Duran, Erdoğan’ın açıklamalarının barışı önceleyen, millî menfaatlerinden, bağımsız iradesinden ve kararlı duruşundan taviz vermeyen Türkiye’nin güçlü dış politika vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Mekke Anlaşması’na dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini belirtti. İş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyebileceğine işaret eden Erdoğan, Mısır’ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu kaydetti.

“Suriye’yi asla yalnız bırakmayacağız”

Suriye konusunda da önemli mesajlar veren Erdoğan, Suriye’yi Türkiye’nin kardeşi olarak nitelendirdi. Türkiye’nin Suriye’yi asla yalnız bırakmayacağını vurgulayan Erdoğan, ülkenin istikrarının sağlanması için Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca en kısa zamanda Şam’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Gazze için kararlı tutum

Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze’nin asla yalnız bırakılamayacağını vurguladı. Türkiye’nin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını belirten Erdoğan, bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hamas’ın samimi bir yaklaşım ortaya koymasına rağmen İsrail’in saldırgan tutumunu sürdürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, barışın önündeki temel engelin İsrail’in tutumu olduğunu ortaya koydu.

F-35 mesajı: “Sözün yerine getirilmesini bekliyoruz”

Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35 konusunda söz aldığını belirtti.

Erdoğan, verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini ifade ederek F-35 meselesinin Türkiye açısından önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa’ya net mesaj

Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa dışında tutulmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, Avrupa’ya yönelik mesajında, “Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin kendi çıkarları ve bağımsız iradesi doğrultusunda yoluna devam edeceğini ortaya koydu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Erdoğan’ın açıklamalarının, Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve istikrarı önceleyen ancak millî menfaatlerinden taviz vermeyen dış politika yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.