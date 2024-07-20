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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir” diyerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin farklı yollara tenezzül ettiğini ve Kıbrıs Türk halkı üzerine baskı kurmaya çalıştığını kaydetti. ‘Bunu yapanlar büyük bir yanılgı içindedirler’ diyen Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının baskılara, tehditlere boyun eymeyeceğini vurguladı. Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini “Kıbrıs Türkleri’nin yok sayılması mümkün değildir” diyerek noktaladı.

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