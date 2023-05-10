Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında yeni bir anayasa gerekliliğine vurgu yaparak 14 Mayıs seçimleri sonrasını işaret etti.

Cumhurbaşkanı, ''Türkiye Yüzyılı'' vizyonunun en önemli hedeflerinden birinin Türkiye'yi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmak olduğunu ifade etti.

''YARGIMIZI FETÖ MENSUPLARINDAN TEMİZLEDİK''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek yeni bir dönem başlattık.

''TÜRKİYE'Yİ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ''

Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha güçlü bir şekilde güvenmektedir. Amacımız ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak yargımızda önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz.

''SEÇİMDEN SONRA BU KONUYU MECLİSİMİZİN GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ''

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimden sonra bu konuyu hem milletimizin hem Meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış, sivil bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz.''