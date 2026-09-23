Fileleftheros gazetesi, “Sahte Devletin Tanınmasını Talep Ederek Guterres’i İptal Etti” başlığıyla yayımladığı haberinde, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında KKTC’nin tanınmasını talep ettiğini ve bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çıkmazın aşılması yönündeki çabalarını boşa çıkardığını ileri sürdü.

Gazete, Erdoğan’ın konuşmasının öngörülen süreyi aştığını ve özellikle Filistin konusuna değinerek birçok taleplerde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Erdoğan’ın Filistin konusunda çok sayıda talep dile getirirken, Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak da her yıl yaptığı konuşmalarda gündeme getirdiği “egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması” talebini yinelediği ifade edildi.

Fileleftheros, Erdoğan’ın söz konusu talebinin, "Guterres’in yeni bir gayriresmi çok taraflı görüşme düzenlenmesine yönelik çabalarının önünde engel oluşturduğu" yorumunda bulundu.

- Hristodulidis Holguin’le görüştü

Gazetenin haberinde ayrıca, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in dün akşam BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin Kıbrıs saatiyle 01.00’den sonra gerçekleştiği ve gazetenin söz konusu saatlerde basımda olduğu aktarıldı.

Haravgi gazetesi de Erdoğan’ın konuşmasını “Erdoğan’dan Uluslararası Topluma Sahte Devleti Tanıma Çağrısı” başlığıyla okuyucularına aktardı.

Gazete, ayrı bir haberinde ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına yer verdi.

Erhürman’ın, “garantili sonuçları olan 5+1 konferansı” arzuladığını ifade ettiğini aktaran gazete, Erhürman’ın böyle bir konferans öncesinde Güven Yaratıcı Önlemler konusunda özlü ilerleme sağlanması gerektiğini söylediğini de vurguladı.