Politis gazetesi “Müzakerelerin Başlaması Daha da Uzak- Erdoğan Geldi ve Bilindik Sert Tezlerini Yineleyerek Ayrıldı- İlk Önce Tanınma ve Ardından Müzakereler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından dün KKTC’ye gerçekleştirdiği birkaç saatlik ziyaretinde, en azından kamuoyu önünde Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki sabit tezlerini ifade ettiğini yazdı.

Erdoğan’ın, KKTC ziyaretinde, Kıbrıs’ta diyaloğun yalnızca KKTC’nin varlığıyla ilgili gerçekliklerin kabul edilmesiyle gerçekleşebileceğini ve ilk önce KKTC’nin tanınması, ardından da müzakerelerin yapılmasını net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Gazete, Erdoğan’ın ziyaretine, yapılacak çeşitli projelerle ilgili bir dizi duyurunun eşlik ettiğini de ekledi.