-Ataoğlu: “Özgürlük ve varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Erenköy’de canları pahasına mücadele eden kahramanlarımız, cesaretleri, inançları ve vatan sevgileriyle tarihimize altın harflerle yazılan eşsiz bir destan bırakmışlardır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelenin bugün de yol göstermeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, “Bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkmak, devletimizi daha güçlü yarınlara taşımak ve gelecek nesillere özgür bir ülke bırakmaktır.” ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Erenköy Direnişi sırasında ve sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin unutulmayacağını vurgulayan Ataoğlu, ana vatan Türkiye ile sarsılmaz bağların Kıbrıs Türkü’nün en büyük güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.

Erenköy Direnişi’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Ataoğlu, “Erenköy ruhu, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve devletimize sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecektir.” dedi.

-Arıklı: “Varoluş mücadelesinin en önemli destanlarından biri”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli destanlarından biri olduğunu kaydetti.

8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin, inanç, cesaret ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Arıklı, “Erenköy’de, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatan toprağını canları pahasına savunan mücahitlerimiz ve mücahidelerimiz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine unutulmaz bir miras bırakmıştır.” dedi.

Erenköy Direnişi’nin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve milli iradenin en güçlü simgelerinden biri olduğunun altını çizen Arıklı, bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere şükranlarını sunan Arıklı, “Erenköy ruhu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine daima ışık tutmaya devam edecektir.” dedi.

-Berova: “Erenköy Direnişi, özgürlüğün ve bağımsızlığın sönmeyen meşalesidir”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Erenköy’de sergilenen eşsiz fedakârlığın Kıbrıs Türk halkının vatanına, özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün ve bağımsızlığının sönmeyen meşalesi olduğunu kaydeden Berova, 8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’de verilen mücadelenin, halkın vatanına sahip çıkma kararlılığını ve en zor koşullar karşısında dahi boyun eğmeyen iradesini tarihe kaydettiğini belirtti.

Berova, “Türkiye’de ve farklı ülkelerde yükseköğrenim gören Kıbrıs Türk gençlerinin eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşmaları, mücahitlerimiz ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele etmeleri, eşine az rastlanan bir fedakârlık destanıdır.” dedi.

Erenköy’de ortaya konulan direnişin, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığından, özgürlüğünden ve egemenliğinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Berova, ana vatan Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan müdahalesinin, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

“Bugün bizlere düşen görev, Erenköy’de yakılan mücadele meşalesini gelecek kuşaklara taşımak, devletimize ve egemenliğimize kararlılıkla sahip çıkmaktır.” diyen Berova, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı, gazilere şükranlarını sundu.

-Oğuz: “Tarihe altın harflerle yazılan direniş ve kahramanları asla unutulmayacak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

“Tarihe altın harflerle yazılan Erenköy Direnişi ve onun kahramanları, Kıbrıs Türk halkının hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır” diyen Oğuz, yokluklar ve imkânsızlıklar içerisinde vatan savunmasına koşan gençlerin ortaya koyduğu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Bakan Oğuz, “Erenköy’de verilen mücadele yalnızca bir bölgenin savunulması değil, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. O gün ortaya konan cesaret, birlik ve dayanışma ruhu bugün de bizlere yol göstermektedir” dedi.

Erenköy Direnişi’nin kahramanlarını anan Oğuz, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sundu.

-Çavuşoğlu: “Erenköy Direnişi, vatan için ölümü göze alanların yazdığı ölümsüz bir destandır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Erenköy Direnişi’nin, yalnızca bir direnişin adı değil, vatan için ölümü göze alanların yazdığı ölümsüz bir destan olduğunu vurguladı.

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde silinmez izler bıraktığını belirten Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1964 yılının o zorlu günlerinde, çoğu üniversite sıralarından kalkıp vatan savunmasına koşan 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk genci, komando ve köylülerden oluşan mücahitlerle birlikte Erenköy’de yalnızca bir bölgeyi değil; bir milletin onurunu, hürriyetini ve geleceğini savunmuştur.

Sayıca üstün güçlere karşı imanla, cesaretle ve sarsılmaz bir inançla verilen bu mücadele, Kıbrıs Türk halkının, ‘Ya istiklal ya ölüm’ iradesinin tarihe kazınmış en güçlü ifadelerinden biri olmuştur.”

EOKA’nın ağır silahlarla gerçekleştirdiği kanlı saldırılar, kuşatmalar ve yıldırma girişimlerinin Kıbrıs Türk halkını sindiremediğini, aksine direncini daha da perçinlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“8 Ağustos 1964’te Türk jetlerinin Erenköy semalarını dolduran o gür sesi; kuşatma altındaki Kıbrıs Türkü’ne uzanan kardeşlik elinin, umudun ve kararlılığın sesi olmuştur. O gün ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir şart altında yalnız bırakmayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Bu uğurda canını feda eden Türk Hava Kuvvetleri’nin kahraman pilotu Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel, yalnızca Türk havacılık tarihinin değil, Kıbrıs Türkü’nün gönlünün de ebedî kahramanlarından biridir.”

Erenköy Direnişi’nin, bağımsızlığın bedelsiz olmadığını, özgürlüğün ancak inanç, birlik ve fedakârlıkla korunabileceğini gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu nedenle tarihimizi bilen, bağımsızlığına sahip çıkan, değerlerine sadık bireyler yetiştirmek, bu aziz hatıraya en büyük saygıyı göstermenin yoludur.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere tüm Erenköy şehitlerini yad etti, gazileri selamladı, Mücahit halka şükranlarını sundu.

-Çavuş: “Erenköy, yalnızca bir direniş noktası değil tarihi bir mücadele alanı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Erenköy’ün, yalnızca bir direniş noktası değil, inanç, dayanışma ve kararlılığın simgeleştiği tarihi bir mücadele alanı olduğunu vurguladı.

1964 yılında, vatan sevgisiyle hareket eden gençlerin ve mücahitlerin ortaya koyduğu cesaretin, Kıbrıs Türk halkının varlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu ifade eden Çavuş, “Eğitimlerini yarıda bırakarak ülkelerine dönen üniversiteli gençlerin, mücahitlerle omuz omuza verdiği mücadele; fedakârlığın, dayanışmanın ve halk olma bilincinin unutulmaz bir örneği olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.” dedi.

Erenköy Direnişi sırasında Anavatan Türkiye’nin desteği, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösterdiğini, bu dayanışmanın, tarih boyunca süregelen güçlü bağların önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuş, şöyle devam etti:

“Bugün bizlere düşen görev; geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürümek, şehitlerimizin emaneti olan değerlerimize sahip çıkmak ve Erenköy’de ortaya konan birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır.”

Çavuş, başta Şehit Pilot Cengiz Topel olmak üzere, Erenköy Direnişi’nde ve varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere şükranlarını sundu.

-Gardiyanoğlu: “Erenköy Direnişi, varoluş mücadelemizin simgesidir”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, Erenköy Direnişi’nin, varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak, vatan savunmasına koşan gençlerin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini tarihe altın harflerle yazdığını belirtti.

Erenköy Direnişi’nin, Türkiye’nin sarsılmaz desteği ve Kıbrıs Türk halkının kararlı mücadelesiyle destanlaştığını vurgulayan Gardiyanoğlu, bu direnişin bugün özgür ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Bizlere düşen görev, devletimize, bayrağımıza, milletimize ve egemenliğimize kararlılıkla sahip çıkmak, ana vatan Türkiye ile gönül ve kader birliğimizi sonsuza kadar yaşatmaktır” dedi.

Gardiyanoğlu, Erenköy şehitlerini rahmetle, gazilerini minnetle anarak, kahramanların emanetini gelecek nesillere taşımanın millî bir sorumluluk olduğunu kaydetti, Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.