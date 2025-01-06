Hükümette kalmanın YDP'ye fayda ve zararını tartıştıklarını anlatan Arıklı, bu süreci sağlıklı bir şekilde sonlandıracaklarını vurguladı.

Arıklı, kendi icraatlarını dahi tabanına anlatamadığını ifade ederek, "Hükümet ortakları ile bir araya gelerek görüşeceğiz. Benim de tabanımla gerekli istişareyi tamamlamam ve parti meclisini toplamam lazım" dedi.

Arıklı, bu konudaki tepkisinin aylardır devam ettiğini, bakanlar kurulunda da itirazlarını dile getirdiğini vurguladı.

Limanlar konusundaki özelleştirme talebinin uzun süredir masada olduğunu söyleyen Arıklı, "Sürekli olarak ya peşkeşçi ya da erken seçim isteyen biri olarak lanse ediliyorum. Girne Limanı'nda mendirek yıkılmak üzere, raporlar da ortada..." dedi.

Hak edenlere vatandaşlık verilemediğini söyleyen Arıklı, "Tabanım beni sorguluyor. UBP örgüt başkanı vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum. Tabanım da benden hesap soruyor" dedi.