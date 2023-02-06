Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ulaşımı sağlamak için bütün yolları denediklerini belirtti.

Gemilerin, kapasitesitelerinin üzerinde yolcu almak zorunda kaldıklarını dile getiren Arıklı, “Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve diğer civar cavaalanları acil yardım uçuşları dışında uçuşlara kapatıldı. Tek şansımız acil durumdaki yolcularımızı Ankara’ya ulaştırmak” dedi.

Bu akşam saat 20.00’de Ankara’ya özel uçak kaldırmayı planladıklarını kaydeden Arıklı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ankara’ya gidecek yolcuların saat 17.30’a kadar isimlerini aşağıdaki Bakanlık telefonlarını arayarak yazdrımalarını rica ediyorum. İsimlerini yazdıranlar en geç saat 18.00’de havaalanında olmalıdırlar.

Ulaşım tel;

-0542 8807644

-0533 8638288”