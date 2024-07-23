Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz Barış Harekatının 50. Yıl kutlamalarına Türkiye'nin ilgisinin büyük olduğunu, aralarında Milletvekili, Bakan, Belediye Başkanı ve tüm Siyasi Parti Genel Başkan ve heyetlerinin de olduğu bin kişi civarında insan ağırlandığını hatırlattı.

Arıklı, yüzlerce kişiden oluşan Devlet Protokolünün programını yönetmek için 15 gün önceden başlayan çalışmaların başındaki kişi olan Fevzioğlu'nun, her şeye vakti olamayabileceğine dikkat çekti ve Feyzioğlu’na ciddi bir haksızlık yapıldığının altını çizdi Arıklı, “Türkiye’den şimdiye kadar buraya yapılan en büyük siyasi çıkarmayı başarı ile yöneten bir kişiye, karşılama krizi yaratıp bu denli yüklenilmesi haksızlıktır” değerlendirmesini yaptı.

“MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERE GÖREV VERİLDİ”

Protokol gereği gelen heyetlerin karşılanması ve ağırlanmasında da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhuriyet Meclisi ve Dışişleri arasında bir iş bölümü yapıldığını işaret eden Arıklı, Türkiye’den gelen siyasi parti heyetlerinin karşılanması konusunda ise Meclis’teki siyasi partilere görev tevdi edildiğini ifade etti.

“YDP’YE SAADET PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ’Nİ KARŞILAMA GÖREVİ VERİLDİ”

Meclis’ten kendilerine yapılan bildirimde, YDP olarak Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisini karşılayacakları ve uğurlayacakları görevi verildiğini aktaran Erhan Arıklı, “Bu görevlendirmeden elbette onur duyduk. Ama ben mesela okul arkadaşım BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de karşılamak isterdim. "Hayır" denildi. "BBP yi karşılama görevi DP ye tevdi edildi" dedi.

“ÖZEL'E MECLİSİN CHP HEYETİNİ KARŞILAMA GÖREVİNİ CTP’YE VERİLDİĞİ SÖYLENSEYDİ”

Hal böyle iken, Türkiye’nin CHP lideri Özgül Özel’in, kendisini karşılamadı diye Büyükelçi Metin Fevzioğlu’ndan şikayetçi olduğunu hatırlatan Arıklı, “Keşke Sayın Özel'e Meclisin CHP heyetini karşılama görevini CTP ye tevdi ettiği söylenseydi de bu kriz yaşanmasaydı” değerlendirmesini yaptı.

“FEYZİOĞLU’NA HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Arıklı, “Haa buna rağmen "Sayın Büyükelçi CHP Heyetini karşılayabilir miydi?" derseniz, inanın yüzlerce kişiden oluşan Devlet Protokolünün programını yönetmek için 15 gün önceden başlayan çalışmaların başındaki kişi olan Fevzioğlu'nun, buna vakti var mıydı bilemem” ifadelerini kullandı.

Kendisine göre, Feyzioğlu’na ciddi bir haksızlık yapıldığını vurgulayan Erhan Arıklı, “Türkiye’den şimdiye kadar buraya yapılan en büyük siyasi çıkarmayı başarı ile yöneten bir kişiye, karşılama krizi yaratıp bu denli yüklenilmesi haksızlıktır” diyerek cümlelerini sonlandırdı.