Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde gündeme gelen CHP'nin tutumunu eleştirerek, "CHP, bu TBMM kararının neresinde?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Arıklı, 18 Temmuz 2024 tarihinde TBMM’de oy birliğiyle alınan ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunan kararın önemini vurguladı.

Bu kararın, Akdeniz bölgesinde kalıcı barış için tek yol olarak öne çıktığını belirten Arıklı, Kıbrıs Türk Devleti’nin uluslararası alanda bağımsız ve eşit egemen bir üye olarak yerini alması gerektiğini söyledi.

Arıklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in KKTC’ye yaptığı ziyarette, CTP'yi "kardeş parti" ilan etmesi ve Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori olarak göstermesiyle çelişen bir tutum sergilendiğine dikkat çekti.

CHP’li Namık Tan’ın TBMM Bütçe görüşmelerinde, 18 Temmuz’daki kararın tam tersine "İki Devletli Çözüm"ün reddedilerek "BM Parametreleri’ne geri dönülmesini" istemesini eleştiren Arıklı, CHP’nin bu duruşunun 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştiren partinin tutumuyla örtüşmediğini ifade etti.

Arıklı, CHP'nin nerede durduğunu sorgulayarak, "CHP de senin durduğun noktada mı?" sorusunu sordu.

Erhan Arıklı'nın tam paylaşımı şöyle:

"CHP, BU TBMM KARARININ NERESİNDE???

İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır. Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Bu çerçevede, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatında ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde gözlemci üye statüsü kazanması memnuniyet vericidir. Bu gelişmelerin ileri adımlarla tamamlanması en tabii beklentimizdir".

Yukarıdaki satırlar, 18 Temmuz 2024 tarihinde, yani Barış Harekatının yıldönümünde TBMM de oy birliği ile alınmış bir karardır.

Bu karara oy verenler arasında CHP ve onun Milletvekili Namık Tan da bulunuyordu...

Hal böyle iken, 15 Kasımda KKTC ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Federasyonu savunan CTP' yi "Kardeş Parti", CTP nin Genel Başkanı Tufan Erhürmanı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori ilan etmişti.

Bu yaklaşıma herhangi bir itirazımız olmadı elbette. Ama CHP nin hariciye kökenli Milletvekili Namık Tan, TBMM Bütçe görüşmelerinde, 18 Temmuzdaki Meclis Kararına aykırı bir şekilde "İki Devletli Çözümü" red eden, onun yerine "BM Parametrelerine geri dönülmesini" talep eden açıklamasını okuyunca ister istemez "Dur hele Namık Efendi. Sen 18 Mart Tezkeresinin neresindesin? CHP de senin durduğun noktada mı?" diye sormak gerekiyor ki, biz de 1974 Barış Harekatını gerçekleştirmiş Ecevit'in partisine ona göre tavır takınalım."