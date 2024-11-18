Hükümetin koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından açıklama yaptı.

Meclis Başkanlığı konusunun bir krize dönüştüğünü ifade eden Erhan Arıklı, krizin 15 Kasım törenlerini de etkilediğini belirtti.

Öztürkler’in ilk turda 27 oy ile seçimi kazandığını anımsatan Arıklı, “Böylece mahallenin namusu kurtulmuş oldu” dedi.

Arıklı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“ŞÜKÜR NORMALE DÖNÜYORUZ...

Bilindiği üzere Meclis Başkanlığı konusu tam bir krize dönüşmüş, hatta kriz 15 Kasım törenlerini bile etkilemişti. Meclis Başkanının düzenlediği resepsiyonu Ana Muhalefet protesto etmiş, diğer Sol Partiler ise resmi törenlerde Ziya Öztürklerin yanında durduğu için CTP Liderini eleştirmişti.

Sayın Başbakan ameliyat masasından yeni kalktığı halde, hafta sonu krizi aşmak için ciddi tamamlar yapmıştı.

Neticede sevgili Ziya Öztürkler'in istifa edip seçimlerin yenilenmesi seçeneğinde uzlaşıldı. Bugün sabah saatlerinde Sevgili Ziya Öztürkler istifa etti. UBP Grubu toplandı. DP ve YDP nin de görüşleri alınarak Ziya Öztürkler yeniden aday gösterildi.

Ziya Öztürkler yine seçilemeseydi o zaman CTP nin formülü gündeme gelecek ve bir başka UBP li vekil aday yapılacak ve CTP’nin desteği ile ilk turdan seçilecekti.

Ama bu seçenek, UBP ve Hükümet için tam bir fiyasko olacaktı. 29 Vekil desteğine sahip iktidar, Meclis Başkanı için gerekli 26 oyu Ana Muhalefetin desteği ile bulmuş olacaktı ki bu ayıp hepimize yeterdi.

Neyse ki korkulan olmadı. Sevgili Ziya Öztürkler 27 oy ile seçimi kazandı. Böylece mahallenin namusu kurtulmuş oldu...

Şimdi artık normale dönme zamanı...”