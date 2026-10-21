Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Bak Sucuoğlu” başlığıyla yaptığı açıklamada, Sucuoğlu'nun bakanlık görevine başlamasının ardından yaptığı değerlendirmeleri eleştirdi.

Sucuoğlu'nun, “Yapay zekâlı kameralar yüzünden devlet zarara uğradı” açıklamasını “tam bir fecaat” olarak nitelendiren Arıklı, sorunun kameralardan değil, trafik ihlallerinin cezaya ve tebligata dönüştürülmesi aşamasındaki yazılım ve polis kaynaklı eksikliklerden kaynaklandığını savundu.

Arıklı, Sucuoğlu'nun Sayıştay raporunu okumadığını ileri sürerek, “Sistemi suçlamak yerine sorunun kaynağına inin ve gerekeni yapın. Biz de tam bunu yapıyorduk” ifadelerini kullandı.

“Bu övünülecek değil, utanılacak bir meseledir”

Girne Limanı'nın aydınlatılması ve rehabilitasyonu için görevde olduğu dönemde kaynak talep ettiğini ancak Maliye Bakanlığı'nın bu talebi karşılamadığını belirten Arıklı, şimdi aynı amaçla kaynak ayrılması halinde bunun çifte standart olacağını ifade etti.

Arıklı, “Bana o dönemde kaynak ayırmayan Maliye, bu amaçla şimdi sana kaynak ayırıyorsa bu bir çifte standarttır ki, bu övünülecek bir mesele değil, bilakis utanılacak bir meseledir” dedi.

“Makam aracı tahsisi çifte standardın daniskasıdır”

Yaklaşık iki yıl boyunca araç bulunmadığı gerekçesiyle bakanlığa makam aracı tahsis edilmediğini öne süren Arıklı, Sucuoğlu'nun atanmasının ertesi günü makam aracı verilmesine de tepki gösterdi.

Arıklı, “Bu uygulamalar, UBP'nin koalisyon ortaklarına bakış açısını en güzel şekilde göstermektedir” ifadelerini kullanarak, bundan sonra UBP ile koalisyon kuracak partilerin kendilerine yapılan muameleyi göz önünde bulunduracaklarını söyledi.

Arıklı, açıklamasını “Vesselam” sözleriyle tamamladı.