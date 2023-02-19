Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın açılacak olan okullara işaret ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erhürman, “Yarın okullarımız hüzünle, acıyla çok büyük tamamlanamaz bir eksikle açılıyor” dedi.

“Ne olur elimizden geleni yapalım, bilimle mutlaka ilgilensinler; edebiyatla, sanatla… Spor yapsınlar” şeklinde konuşan Erhürman, çocuklara dayanışmanın, birbirlerinin acısına ortak olmanın öğretilmesi gerektiğine işaret etti.

Herkese çok iş düştüğünü kaydeden Erhürman, “Ve en çok da insanı, hayvanı, doğayı sevmeyi öğrensinler...” şeklinde konuştu.