Erhürman, kriz masasındaki resmi rakamlara göre gemide 267 kişinin bulunduğunu, 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişiye henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Kurtarılanların sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Erhürman, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine aktarılan bilgiye göre durumu kötü olan kurtarılmış yurttaş bulunmadığını söyledi. Ancak birden fazla hastanede tedavi gören kişiler olduğunu belirterek, spekülasyona açık açıklama yapmak istemediğini vurguladı.

Erhürman, henüz ulaşılamayan 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. Geminin battığı yerde deniz derinliğinin 500 metrenin üzerinde olduğunu belirten Erhürman, bu nedenle derinde çalışma yapmanın kolay olmadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de her türlü ihtiyaca cevap vermeye hazır olduklarını bildirdiğini kaydeden Erhürman, arama kurtarma konusunda Türkiye’den destek talep edildiğini açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin de konuşan Erhürman, “Bugün itibarıyla genel olarak hava şartları kötü değildi” diyerek, olayın sebebine ilişkin spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti. Polis Genel Müdürlüğü’nün kazanın nedenine ilişkin çalışmalara başladığını söyledi. Erhürman, bu tür olaylarda doğal olarak soruşturmanın hemen başlatıldığını ifade ederek, netleşmiş bilgilerin birkaç gün içinde daha rahat aktarılabileceğini kaydetti.