Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs’tan ayrılmadan önce 5+1 formatına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Guterres’in, her iki taraf ile garantörlerin yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 toplantısına geçilmesi konusunda mutabık kaldığını söylediğini aktaran Erhürman, hazırlıkların güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konuları kapsadığına dikkati çekti.

Guterres’in, “Daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum.” sözlerini paylaşan Erhürman, açıklamanın herhangi bir tartışmaya veya yoruma ihtiyaç bırakmayacak kadar açık olduğunu vurguladı.

“Haftada bir görüşmeye hazırız”

5+1 toplantısının yapılması isteniyorsa Lefkoşa için açık “ev ödevleri” bulunduğunu kaydeden Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in huzurunda Rum Lider Nikos Hristodulidis ile haftada bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Erhürman, bu öneriyi üçlü toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında da kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

“Adım adım yürüyoruz”

Kuzeyde ve güneyde çözüm söylemi üzerinden yapılan bazı değerlendirmeleri eleştiren Erhürman, sürecin yalnızca başlamasının değil, sonuç üretmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erhürman, “Adım adım yürüyoruz. ‘Ev ödevleri’ herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık. Biz, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik. Gerisi lafügüzaf.” ifadelerini kullandı.