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Cumhurbaşkanı Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere yarın (28 Eylül Pazartesi) saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançibek Ömüraliyev ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile görüşen Erhürman, temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temasların ardından bu gece adaya döndü.

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