Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da düzenlenecek Başkent Toplantıları’na onur konuşmacısı olarak katılarak Kıbrıs sorununu bölgedeki güncel gelişmeler ışığında değerlendirecek.

Farklı alanlarda öne çıkan isimleri bir araya getiren Başkent Toplantıları; yerel ve uluslararası konuların ele alınmasına, fikir alışverişine ve diyaloğun geliştirilmesine olanak sağlayan köklü bir düşünce platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplantıya onur konuşmacısı olarak davet edilen Erhürman’ın, “Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” başlıklı konuşmasında Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantıya katılmak üzere 15 Ekim Perşembe günü adadan ayrılarak Ankara’ya gidecek. Erhürman, programının tamamlanmasının ardından 16 Ekim Cuma günü adaya dönecek