"Acımız sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyüktür” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:“Yaşananlar bir hafta sonra unutulacak mı?

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki asla! Annelerini arayan çocukların, çocuklarını arayan annelerin feryatları kulaklarımızdan gitmeyecek!

Öncesinde, sonrasında, hangi aşamada olursa olsun, hata, yanlış, ihmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Pek çok gazeteci ve uzman sorular sıralıyor. Çok da doğru yapıyor. Yanıtsız bırakmamak idarenin görevidir. Net bilgiye ulaşılır ulaşılmaz, mümkün olduğunca hızlı ve doğru zamanda soruların yanıtlanması sağlanacak.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son ana kadar da aralıksız devam edecek.

"Kaçıncı kez" sorusunu duyuyorum ama bu kez yaşananlar, artık, idari açıdan bir dönüm noktası olmak zorundadır.

Acımız sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine sabır, sahada cansiperane çaba gösteren görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”