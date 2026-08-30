Erhürman, uzun süredir Başbakan, bakanlar, Kolordu Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile kriz masasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen imkan ve kabiliyetlerin de kullanıldığını ifade eden Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini açıkladı. Erhürman, çalışmalara 4 gemi, 2 gece görüşlü helikopter, İHA’lar ve uçakların katılacağını söyledi. Erhürman, şu ana kadar 249 kişiye ulaşıldığını, bu kişilerden 8’inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden 4’üyle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Henüz 18 kişiye ulaşılamadığını belirten Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının uçaklar, İHA’lar, gece görüşlü helikopterler ve gemilerle gece boyunca süreceğini ifade etti. Erhürman, derine nüfuz edebilecek kabiliyetlerin de Türkiye Cumhuriyeti’nden yola çıktığını ve devreye gireceğini söyledi.