Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman BRT ekranlarına canlı bağlanarak son durumla ilgili bilgileri aktardı.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten Erhürman, şu ana kadar 244 kişiye ulaşıldığını kaydetti. Bunlardan 237’sinin sağ olarak kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yaşanan durumdan duydukları derin üzüntüyü ifade ederek, henüz 23 kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Arama-kurtarma ekiplerinin kalan 23 kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden de destek geldiğini söyledi ve şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsurunun bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Geminin battığı bölgenin 514 metre derinlikte olmasının çalışmaları güçleştirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, geminin içerisinde bulunabilecek kişilere ulaşmanın mevcut koşullarda kolay görünmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, farklı teknolojik imkânlar kullanılarak arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Kriz masasındaki çalışmaların ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun bir çaba gösteriyor” dedi.

Devletin ilgili kurumlarının katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, yaralıların durumu ve tedavi süreçlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini, 2 çocuğun sadece takip amacı ile yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Yakınlarından haber alamayan ailelere de seslenen Erhürman, bilgi almak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın iletişim hatlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ellerindeki mevcut verilerin bunlar olduğunu belirterek, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.