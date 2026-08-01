Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, António Guterres'in ziyareti sonrasında kamuoyunda yaşanan değerlendirmeler ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, hem kuzeyde hem de güneyde yaşanan tartışmaları eleştirerek, "Her türlü atraksiyon var, bir ciddiyet eksik" ifadelerini kullandı.

5+1 formatındaki toplantının hazırlıklarıyla ilgili açıklanan metinlerin yorum yoluyla değiştirilmeye çalışıldığını savunan Erhürman, fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmeler, protokol tartışmaları ve iç politikaya yönelik manipülasyonlara tepki gösterdi.

Erhürman, tüm bu tartışmalara rağmen tutumlarının değişmediğini belirterek, "Halkımızın çözüm iradesi ve halkımıza verdiğimiz sözler rehberimiz. Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinleme