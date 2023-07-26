Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetin Apostolos Andreas’a mescit yapma kararını değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bunun bir ihtiyaçtan falan kaynaklanmadığı herkesin malumu. Bu adadaki kültürel miras hepimizin. Güneyde kalan ibadet yerlerimiz ile ilgili bir sorun mu var? Sorun neyse dillendirin, oradaki kültürel mirasa da hep birlikte sahip çıkalım. Biraz diplomasi öğrenin” ifadelerini kullandı.

“Doğru zemine basın ve ada üzerindeki kültürel mirasın tamamına sahip çıktığımızı gösterin” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Böyle tuhaf, gerginliğe oynayan girişimlerle Kıbrıs Türk halkının kültürel miras konusundaki hassasiyetini ve uygarlığını tartışma konusu haline getirme hakkınız yok!”