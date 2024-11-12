Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Bu halkı germe, bölme, cepheleştirme oyunu bir kez daha sahnede...” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, "Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok! Bu halk aklıyla dalga geçmenize, geçtirmenize izin vermeyecek!” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Anarşist"... "Terörist"...

Değişmeyen kuraldır. Dünyada tüm darbeciler, darbeye karşı çıkanları bu sözcüklerle yaftalamaya çalışırlar.

Belli ki,

- halkımızı hem dünyadan koparıp hem de yurtsuzlaştıranların,

- ekonomiyi batıranların,

- sağlığı, eğitimi mahvedenlerin,

- trafikte, cinayetlerde, iş cinayetlerinde, hastanelerde hayatlarını kaybedenlerin zerrece gailesini çekmeyenlerin,

- 15 tur boyunca bir Meclis Başkanı seçemeyip, "çözüm"ü Meclis'te darbe yapmakta bulanların gerginliğe oynamaktan başka yolu kalmadı.

Bu halkı germe, bölme, cepheleştirme oyunu bir kez daha sahnede...

Yağma yok! Bu halkı bölmenize de, germenize de, cepheleştirmenize de, acemi gündem değiştirme çabalarınıza da, darbenize de geçit yok!

Bu halk aklıyla dalga geçmenize, geçtirmenize izin vermeyecek!"