Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yakınlarından haber bekleyen ailelerin yaşadığı acı ve öfkeye dikkat çekerek, devletin ailelerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erhürman, facianın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesine ilişkin de net mesaj verdi. "Tekrar söylüyorum... Bu işin ucu nereye varırsa varsın, her türlü sorumluluğun karşılığı olacak” ifadelerini kullanan Erhürman, sorumluluğun kimlere kadar uzandığından bağımsız olarak gerekli karşılığın verileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yakınlarından haber bekleyen aileler sözle anlatılamayacak kadar acılı ve çok haklı olarak öfkeli.

Bize düşen, her ne olursa olsun onların yanında olmak, her ne derlerse desinler onları dinlemek ve verebileceğimiz tüm bilgileri vermek.

Deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmalar, gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Tekrar söylüyorum... Bu işin ucu nereye varırsa varsın, her türlü sorumluluğun karşılığı olacak"