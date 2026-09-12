Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı sosyal medya paylaşımında “bilmediğini bilmemek” ve bilmediği halde bunu önemsememek üzerinden toplumsal bir değerlendirmede bulundu.

Bilmemekle bilmediğini bilmemek arasında önemli bir fark olduğunu belirten Erhürman, herkesin her şeyi bilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Erhürman, kişinin bilmediğini bilmesinin, öğrenmesi gerektiğini fark etmesini ve gerektiğinde bir bilene danışmasını sağladığını kaydetti.

Erhürman, “Bilmediğini bilmek faydalıdır. Öğrenmek zorunda olduğunu öğretir. Bir bilene danışma fırsatı verir. En azından bilmediğin işleri yapmaya kalkışmanı engeller” ifadelerini kullandı.

Daha büyük sorunun ise kişinin bilmediğini de bilmemesi olduğunu belirten Erhürman, bunun yalnızca kişiye değil, çevresine ve topluma da zarar verebileceğini söyledi.

Erhürman, bilmediği halde bunu önemsememe durumunun giderek yaygınlaştığını savunarak, “Kusura bakmayın, ben bunu bilmiyorum, yapamam” demenin önündeki en büyük engelin de bu olduğunu ifade etti.

Paylaşımında herhangi bir alana özel örnek vermekten kaçınan Erhürman, aksi halde açıklamasının yalnızca o alan için yapıldığının düşünülebileceğini belirtti. Söz konusu sorunun siyaset dahil hemen hemen her alanda bulunduğunu vurgulayan Erhürman, toplumun bu durumla mücadele etmesinin kaçınılmaz bir yükümlülük haline geldiğini kaydetti.

Erhürman, paylaşımının sonunda bilenlere, emek vererek öğrenenlere ve başkalarının öğrenmesi için çaba gösterenlere çağrıda bulunarak, “Bu toplumdaki hiçbir alanı, bilmeyenlere, hele de bilmediğini bilmeyenlere bırakma lüksümüz yok!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bilmemek elbette iyi ya da övünülecek bir şey değil. Ama bilmediğini biliyorsan, bilmemek kendi başına zararlı bir şeye dönüşmez.

Kaldı ki herkesin her şeyi bilmesi zaten mümkün değil.

Bilmediğini bilmek faydalıdır. Öğrenmek zorunda olduğunu öğretir. Bir bilene danışma fırsatı verir. En azından bilmediğin işleri yapmaya kalkışmanı engeller.

Daha kötüsü, bilmezken, bilmediğini de bilmemektir. Hem sana, hem çevrene, hem de bilmediğini bilmediğin işi üstlenmen durumunda topluma zarar verir.

Maalesef daha hızlı yaygınlaşan, bilmemek değil, bilmediğini bilmemek, bilsen de bilmemeyi önemsememek hali. "Kusura bakmayın ben bunu bilmiyorum, yapamam" demenin önündeki en büyük engel. En kötüsü de bu!

Örnek de verirdim ama şimdi hangi alandan örnek versem bu yazı o alan için yazılmış sanılacak. Bu kısmı yazmasam ne olurdu? Hiçbir örnek vermediğim için "nasılsa siyaset için yazıyor" denirdi! Oysa inanın ki sözünü ettiğim sorun, siyaset dahil hemen hemen her alanda var ve bizim-hepimizin bununla mücadele etmemiz artık kaçınılmaz bir yükümlülük haline geldi.

Bilenler, hangi alanda olursa olsun, bilsin diye emek verenler, öğrenenler, lütfen harekete geçin. Bu toplumdaki hiçbir alanı, bilmeyenlere, hele de bilmediğini bilmeyenlere bırakma lüksümüz yok!"